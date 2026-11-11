Mustafo — Ölürüm Vallah

Mustafo - Ölürüm Vallah
|Ijrochi:
|Mustafo
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|4.84 MB
|Davomiyligi:
|02:37
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|11-11-2026
Qo'shiq haqida
Mustafoning «Ölürüm Vallah» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:37, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 11-noyabrda qo'shilgan. Mustafo ijrosida saytda jami 59 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Qirolicham», «Sevsammi», «Chorsu». Bu Mustafoning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Mustafo - Ölürüm Vallah qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.