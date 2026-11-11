Mustafo - Ölürüm Vallah

Mustafo — Ölürüm Vallah
Ijrochi: Mustafo
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 4.84 MB
Davomiyligi: 02:37
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 11-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Mustafoning «Ölürüm Vallah» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:37, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 11-noyabrda qo'shilgan. Mustafo ijrosida saytda jami 59 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Qirolicham», «Sevsammi», «Chorsu». Bu Mustafoning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Mustafo - Ölürüm Vallah qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00