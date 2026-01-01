Noyabr 2026
Bu oyda 617 ta qo'shiq qo'shilgan.
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Дядя Владя
Супруга
02:03
Best Reactor
Перемотай
04:00
DJ Brother
Если ты такая гордая
03:40
Krohalka
А завтра буде
04:18
Kaniza
Yalola
02:45
Shohabbos Jalilov
Boq-Boq
04:02
Адыл Ибрагимов
Накажу
02:12
Кеслер Ксения
ЭСПЕРАВИР
00:33
RB Kuz Muz
Яблоки
00:59
DJ PR
Одно лишь слово
04:53
DJ PR
Кто рядом
02:20
MAKSVIBE
Хэллоуин на дворе
00:44
DJ PR
Две стороны любви
03:14
RUSSONG
Прости нас, матушка-жизнь
03:56
SERJJ
Вот такие вот
03:39
J.R.B
Grit
05:41
Shohruh Ibragimov
Qara
03:53
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Noyabr
Yangi qo'shiqlar
Abror Do'stov — Oshiqlar
SQWOZ BAB — СКИНЬ НОЖКИ
Dzhenis — За туманами восход лети домой
Saman — Sevaman dema
Edisonfit — Жизнь пролетает
SUNOV — Её не удержать 2.0
CHEPIKK — Люби меня
RUSSONG — В 40 лет я начал жить
TURCHIN — Город молчит
dabbackwood — да пошло всё
K/DA — FIRESTARTER
ILLIT — You’re Under Arrest
ATEEZ — Drip
Petite Meller — High Forever (Marlon Hoffstadt Remix)
Type Music — Любовь без денег
Yilning xitlari
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Yulduz Usmonova — Ashnaqa Dee, Ashnaqa Hozirgi bollar mashnaqa Pomada (feat. Abdul Malik Ergashov)
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
baqzhvn — Махаббатым (Lola cover Qazaq Edition)
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov — Daryo daryo
Boburbek Arapbaev, Roshka — Duymasi
Umida Erkinova — Magan Unagan
Gulinur, Tolib Musofir — Gulixonim
Xamdam Sobirov — Chupa chupsim janim
Yulduz Usmonova — Layli (2026)
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Yulduz Usmonova
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Xurshid Rasulov
Nodiraxon Subhonova
Gulinur
Dildora Niyozova
Tolib Musofir
Xurshidbek Qahhorov
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
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