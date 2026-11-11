Jasmina - Ishq ertagi

Jasmina — Ishq ertagi
Ijrochi: Jasmina
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.65 MB
Davomiyligi: 03:04
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 11-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ishq ertagi» qo'shig'ini Jasmina ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:04, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 11-noyabrda qo'shilgan. Jasmina ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Shukur qiling», «Yolgonchisan», «Madaniyat o'lmasin». Bu Jasminaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Jasmina - Ishq ertagi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00