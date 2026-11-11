Jasmina - Ishq ertagi
|Ijrochi:
|Jasmina
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.65 MB
|Davomiyligi:
|03:04
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|11-11-2026
Qo'shiq haqida
«Ishq ertagi» qo'shig'ini Jasmina ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:04, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 11-noyabrda qo'shilgan. Jasmina ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Shukur qiling», «Yolgonchisan», «Madaniyat o'lmasin». Bu Jasminaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Jasmina - Ishq ertagi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.