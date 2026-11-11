Abbos Kamoliddinov - Pul o'lsin

Abbos Kamoliddinov — Pul o'lsin
Ijrochi: Abbos Kamoliddinov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.47 MB
Davomiyligi: 02:58
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 11-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Pul o'lsin» qo'shig'ini Abbos Kamoliddinov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:58, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 11-noyabrda qo'shilgan. Abbos Kamoliddinov ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Charos-Charos», «Sendan zo'ri bor», «Hardam da hamdam bo'lmadi yor». Bu Abbos Kamoliddinovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Abbos Kamoliddinov - Pul o'lsin qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00