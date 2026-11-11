Abbos Kamoliddinov - Pul o'lsin
|Ijrochi:
|Abbos Kamoliddinov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.47 MB
|Davomiyligi:
|02:58
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|11-11-2026
Qo'shiq haqida
«Pul o'lsin» qo'shig'ini Abbos Kamoliddinov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:58, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 11-noyabrda qo'shilgan. Abbos Kamoliddinov ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Charos-Charos», «Sendan zo'ri bor», «Hardam da hamdam bo'lmadi yor». Bu Abbos Kamoliddinovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Abbos Kamoliddinov - Pul o'lsin qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.