Imron - Oltidami yettida

Imron — Oltidami yettida
Ijrochi: Imron
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.67 MB
Davomiyligi: 03:04
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 11-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Oltidami yettida» — Imron ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:04, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 11-noyabrda qo'shilgan. Imron ijrosida saytda jami 41 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Menga oy kerakmas (Seni bugun ko’rmasam bo’lmas)», «Seni bugun Ko’rmasam bo’lmas», «Dadajonim mani, Onajonim mani». Bu Imronning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Imron - Oltidami yettida qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00