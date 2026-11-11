Tohir Asqarov - Sevaman
|Ijrochi:
|Tohir Asqarov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.94 MB
|Davomiyligi:
|03:13
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|11-11-2026
Qo'shiq haqida
«Sevaman» — Tohir Asqarov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:13, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 11-noyabrda qo'shilgan. Tohir Asqarov ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ketma (the сover up)», «Yomg'ir», «Kuz». Bu Tohir Asqarovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Tohir Asqarov - Sevaman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.