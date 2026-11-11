Tohir Asqarov - Sevaman

Tohir Asqarov — Sevaman
Ijrochi: Tohir Asqarov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.94 MB
Davomiyligi: 03:13
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 11-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Sevaman» — Tohir Asqarov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:13, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 11-noyabrda qo'shilgan. Tohir Asqarov ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ketma (the сover up)», «Yomg'ir», «Kuz». Bu Tohir Asqarovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Tohir Asqarov - Sevaman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00