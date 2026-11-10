Biloliddin Abdujabborov - No'ldan ko'tarilganmiz
|Ijrochi:
|Biloliddin Abdujabborov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.94 MB
|Davomiyligi:
|03:46
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|10-11-2026
Qo'shiq haqida
Biloliddin Abdujabborovning «No'ldan ko'tarilganmiz» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:46, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 10-noyabrda qo'shilgan. Bu Biloliddin Abdujabborovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Biloliddin Abdujabborov - No'ldan ko'tarilganmiz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.