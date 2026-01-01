Noyabr 2026
Bu oyda 1 084 ta qo'shiq qo'shilgan.
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Хабиб & Алёнушка
Родина моя (День народного единства 2026)
03:52
Yunus Gaisuev cover
Дождик льет не умолкая
02:50
EDDIS
Её глаза от Бога ясные
01:39
ИЯ ЛУННАЯ
Тебе повезло что я есть у тебя
02:37
Sura İskəndərli
Yandım
03:15
Qarakesek & Баянсұлу
Қою (Cover Remix)
02:55
Benom & Shaxriyor
Sen yig'lama
03:20
Miyagi & Mr Makoev
Она там где свет и тьма (Полная Версия)
03:13
SONIC MUSIC
Romeo & Juliet
04:21
BAYANSULU & Amre
Өмір-ай
04:06
Sirojiddin Sharipov
Salom azizam
02:26
DJ PR
Сижу я за столом с друзьями
02:30
DJ PR
Голая правда
02:14
DJ PR
Pot să mă răzgândesc
03:26
DJ PR
Я только номер попросил
01:57
DJ PR
Сфоткай дружину
01:55
Guru AI
Мы очень долго спорили, но мы решили
00:50
DJ PR
Моя родная
03:42
Орел
Как сам ты поступаешь с Божьей тварью
03:04
ArtVenka
Козерог, добавь огня
02:50
Batrai
Залечи мои раны
03:48
NЮ
Объясни
03:01
ARCHI
Потерпи
02:42
Сарги
Miayn qez
03:43
ALEX ANDREEV
Такая как ты
02:50
Bvzar
Ругаемся
03:42
Мыпара
Сердце согрей (Полная Версия)
02:26
РАНИМАЯ
Твои глаза
03:11
LIGHT Music
Мне теперь на все плевать
01:10
Акмаль
Белый теплоход кавер
02:57
BEREZHNO
Октябрь на двоих
02:21
Вася В Кедах
Щучий реп
01:49
Abduhalil AS
Yodimda
03:12
Diyora Jafari & Nasiba Abdullayeva
Ko'rgim kelar
04:07
Gulinur
Jaylan (slow version)
03:30
Gulinur
Janima (Remix 2026)
03:08
Khusnorik
Sevgin
03:22
Nurillo Qurbonov
Dadajon Yonizdaman
03:49
Полутон
Я из того времени
00:43
Yaia & Soli
Ceartă-mă
00:58
Любаша
Не была
01:48
AMIUX
Мне хотелось так сильно вздохнуть
00:35
JASCHKA
Приходите в мой дом
00:39
ArtVenka
Скорпион, включай магнит, пусть к тебе любовь летит
03:00
Black Barny
Молитва украинского националиста
01:07
Али Ахмет
Анашым, өзіңдей жоқ жанашыр
00:37
MoonwalkersMusic
Я бегу за тобой
04:08
Ляля Размахова
Счастье нежное моё
03:34
ArtVenka
Стрелец, попал в десятку
02:59
Pako Masashi
Джентльмен не ходит налево
01:34
Ramzes
Во сне
01:28
Тимур и Кассеты
Его молчание
01:01
Xojibobo
XOJAKA
04:35
Mekhman
Я пока не знаю как зовётся день
01:26
Тихон
Куда ушли года
04:14
Музыкальный монстр
Только с ней
02:56
Narei
Тону в любви
03:49
ALPHA
За спиной моей не стой
03:52
Азамат Бейсенбек
Жүрек қимайды
03:03
Гио Пика & Ax3nov
А ты постели делишь с кем-то (Полная версия)
02:45
Voblago Music
С такой весь мир мне по лечу
01:10
Родная струна
Плачь скрипка моя плачь
03:32
Dau Sound
Ұмытылмас күн (Cover)
01:32
Miyagi & Баста
Черный снег
10:54
Miyagi
Вдох выдох
11:28
Юнус Гайсуев
Хадиджа (Cover)
01:39
Promashik
Снова понимаешь меня с полуслова
01:58
Vasyl Key
Абракадабра
02:58
Kavabanga
Як Ти
02:37
Сердцем к сердцу
Папина дочка
02:10
Elza Sheyk
All I Ever Wanted
06:42
Мэйби Бэйби & Pepel Nahudi
Мы с тобой всё позади оставим бэйби
02:09
Мэйби Бэйби & Pepel Nahudi
Серебро блестит но не как тогда
02:09
Мэйби Бэйби & Pepel Nahudi
Твои глаза так отражают облака
02:09
ZvucKaiff
Моя мадам
04:16
Farhad
Ghavi Oomadi
03:38
Toxi$
We fell in love in November
02:50
Dj Elynzoo
My life my rules
02:52
Mekan Atayew
Selbim
02:45
Роза Әлқожа
Көктем қызым
03:34
Ani
Больше не спорю
03:05
REDDEEP
Gel Bana
03:11
TimeSecret & Локация
Красная девятка
01:10
VSELENA
Просто хочу
02:35
A’MIRI & Har
Меня забыть ты не пытайся
01:34
MIA BOYKA
Дамочка с приветом
01:26
REMZI
Непокорная
01:32
АРДЕН
Ответ нам всем держать придётся
03:48
Zoy
Она дурная наглая но я её люблю
02:10
GAYAZOV$ BROTHER$
Я Буду Пить Ведрами И Двигать
03:10
MUZ MAN
Да я твоя мразота (да я твоя скотина)
01:44
АРДЕН
Весна ушедших дней
03:13
RUSSONG
Осень грустит со мной
03:54
Zoxidbek Rasulov
Otajonim-onajonim
03:21
Baxtiyor G'oziyev
Kerilma qadrdon
03:56
Xushnud
Mayli ketsin
02:50
Ibrat Azamatov
Yor-yor
02:45
Shohjahon Jo'rayev
Andijon tomonlarda
03:39
Uzmir
Darbadarman
04:20
Timur Jurayev
Ko'zlarim
03:44
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Yillar arxivi
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2026
»
Noyabr
Yangi qo'shiqlar
Madinabonu — Otim Majnun (Jonli ijro)
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toiraxmed — Gul Gul
Согдиана, Материнское Счастье — Один плюс один
ICEGERGERT — International
MellowBite — Короли
ALISHA — VINIL
MellowBite — Предложение
Kunteynir — Температура в Паттайе
ICEGERGERT — Ненавижу грустных
HOVANNII — Повзрослели
MellowBite — Войлок
Yilning xitlari
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Yulduz Usmonova — Ashnaqa Dee, Ashnaqa Hozirgi bollar mashnaqa Pomada (feat. Abdul Malik Ergashov)
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
baqzhvn — Махаббатым (Lola cover Qazaq Edition)
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
Boburbek Arapbaev, Roshka — Duymasi
Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov — Daryo daryo
Umida Erkinova — Magan Unagan
Gulinur, Tolib Musofir — Gulixonim
Xamdam Sobirov — Chupa chupsim janim
Yulduz Usmonova — Layli (2026)
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Yulduz Usmonova
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Xurshid Rasulov
Gulinur
Nodiraxon Subhonova
Dildora Niyozova
Tolib Musofir
Xurshidbek Qahhorov
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
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