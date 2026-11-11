Baxtiyor G'oziyev - Ehson
|Ijrochi:
|Baxtiyor G'oziyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.89 MB
|Davomiyligi:
|04:17
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|11-11-2026
Qo'shiq haqida
Baxtiyor G'oziyevning «Ehson» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:17, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 11-noyabrda qo'shilgan. Bu Baxtiyor G'oziyevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Baxtiyor G'oziyev - Ehson qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.