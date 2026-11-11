Feruza Egamova - Meni yahshi bilmaysanda

Feruza Egamova — Meni yahshi bilmaysanda
Ijrochi: Feruza Egamova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.31 MB
Davomiyligi: 02:53
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 11-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Feruza Egamovaning «Meni yahshi bilmaysanda» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:53, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 11-noyabrda qo'shilgan. Feruza Egamova ijrosida saytda jami 31 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Meni kechir Muhabbatjon», «Bermayman», «Yana man». Bu Feruza Egamovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Feruza Egamova - Meni yahshi bilmaysanda qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00