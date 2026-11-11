Sahar - Kel

Sahar — Kel
Ijrochi: Sahar
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.84 MB
Davomiyligi: 03:10
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 11-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Kel» qo'shig'ini Sahar ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:10, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 11-noyabrda qo'shilgan. Sahar ijrosida saytda jami 46 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Unutganim yo’q», «Kechir», «Ayol». Bu Saharning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Sahar - Kel qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00