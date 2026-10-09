Soul 8 - Don't Listen to Fools
|Ijrochi:
|SOUL 8
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|9.51 MB
|Davomiyligi:
|05:10
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|09-10-2026
Qo'shiq haqida
«Don't Listen to Fools» — SOUL 8 ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:10, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 9-oktabrda qo'shilgan. Bu SOUL 8ning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Soul 8 - Don't Listen to Fools qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.