Saidxon UZ - Sevaman sani, zolim

Saidxon UZ — Sevaman sani, zolim
Ijrochi: Saidxon UZ
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.85 MB
Davomiyligi: 03:10
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 10-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Sevaman sani, zolim» — Saidxon UZ ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:10, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 10-oktabrda qo'shilgan. Bu Saidxon UZning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Saidxon UZ - Sevaman sani, zolim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00