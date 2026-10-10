Saidxon UZ - Sevaman sani, zolim
|Ijrochi:
|Saidxon UZ
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.85 MB
|Davomiyligi:
|03:10
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|10-10-2026
Qo'shiq haqida
«Sevaman sani, zolim» — Saidxon UZ ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:10, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 10-oktabrda qo'shilgan. Bu Saidxon UZning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Saidxon UZ - Sevaman sani, zolim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.