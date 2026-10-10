Muzaffar Qurbonov - Ey voh
|Ijrochi:
|Muzaffar Qurbonov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.11 MB
|Davomiyligi:
|02:46
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|10-10-2026
Qo'shiq haqida
«Ey voh» — Muzaffar Qurbonov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:46, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 10-oktabrda qo'shilgan. Muzaffar Qurbonov ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Madinam», «Yana dard», «Onajonim». Bu Muzaffar Qurbonovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Muzaffar Qurbonov - Ey voh qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.