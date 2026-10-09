Ikromjon Murodilloyev - Sanami xushro'y

Ikromjon Murodilloyev — Sanami xushro'y
Ijrochi: Ikromjon Murodilloyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 4.66 MB
Davomiyligi: 02:31
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 09-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Sanami xushro'y» qo'shig'ini Ikromjon Murodilloyev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:31, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 9-oktabrda qo'shilgan.

Ikromjon Murodilloyev - Sanami xushro'y qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00