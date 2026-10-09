Ikromjon Murodilloyev - Sanami xushro'y
|Ijrochi:
|Ikromjon Murodilloyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|4.66 MB
|Davomiyligi:
|02:31
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|09-10-2026
Qo'shiq haqida
«Sanami xushro'y» qo'shig'ini Ikromjon Murodilloyev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:31, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 9-oktabrda qo'shilgan.
Ikromjon Murodilloyev - Sanami xushro'y qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.