Gudvin - Didn't Kill Him, Just Maimed Him a Little

Gudvin — Didn't Kill Him, Just Maimed Him a Little
Ijrochi: Gudvin
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 7.16 MB
Davomiyligi: 03:53
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 09-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Didn't Kill Him, Just Maimed Him a Little» qo'shig'ini Gudvin ijro etgan. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:53, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 9-oktabrda qo'shilgan.

Gudvin - Didn't Kill Him, Just Maimed Him a Little qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00