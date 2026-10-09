Gudvin - Didn't Kill Him, Just Maimed Him a Little
|Ijrochi:
|Gudvin
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.16 MB
|Davomiyligi:
|03:53
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|09-10-2026
Qo'shiq haqida
«Didn't Kill Him, Just Maimed Him a Little» qo'shig'ini Gudvin ijro etgan. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:53, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 9-oktabrda qo'shilgan.
Gudvin - Didn't Kill Him, Just Maimed Him a Little qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.