Jaloliddin Ahmadaliev, Sevinch Muminova - Qora qora qo‘zim

Jaloliddin Ahmadaliev, Sevinch Muminova — Qora qora qo‘zim
Ijrochilar: Jaloliddin Ahmadaliev, Sevinch Muminova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 7.58 MB
Davomiyligi: 04:07
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 10-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Qora qora qo‘zim» — Jaloliddin Ahmadaliev va Sevinch Muminova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:07, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 10-oktabrda qo'shilgan.

Jaloliddin Ahmadaliev, Sevinch Muminova - Qora qora qo‘zim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00