Jaloliddin Ahmadaliev, Sevinch Muminova - Qora qora qo‘zim
|Ijrochilar:
|Jaloliddin Ahmadaliev, Sevinch Muminova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.58 MB
|Davomiyligi:
|04:07
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|10-10-2026
Qo'shiq haqida
«Qora qora qo‘zim» — Jaloliddin Ahmadaliev va Sevinch Muminova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:07, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 10-oktabrda qo'shilgan.
Jaloliddin Ahmadaliev, Sevinch Muminova - Qora qora qo‘zim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.