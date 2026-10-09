Zarina - Osmonda yulduz

Zarina — Osmonda yulduz
Ijrochi: Zarina
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.7 MB
Davomiyligi: 03:06
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 09-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Osmonda yulduz» qo'shig'ini Zarina ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:06, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 9-oktabrda qo'shilgan. Zarina ijrosida saytda jami 34 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Popuri», «Yog’ishla», «Bratlar». Bu Zarinaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Zarina - Osmonda yulduz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00