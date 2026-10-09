Zarina - Osmonda yulduz
|Ijrochi:
|Zarina
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.7 MB
|Davomiyligi:
|03:06
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|09-10-2026
Qo'shiq haqida
«Osmonda yulduz» qo'shig'ini Zarina ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:06, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 9-oktabrda qo'shilgan. Zarina ijrosida saytda jami 34 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Popuri», «Yog’ishla», «Bratlar». Bu Zarinaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Zarina - Osmonda yulduz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.