Kalisk - In love
|Ijrochi:
|Kalisk
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1
|Hajmi:
|2.31 MB
|Davomiyligi:
|01:14
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|09-10-2026
Qo'shiq haqida
«In love» — Kalisk ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:14, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 9-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 marta tinglangan. Bu Kaliskning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Kalisk - In love qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.