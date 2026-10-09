Kalisk - In love

Kalisk — In love
Ijrochi: Kalisk
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1
Hajmi: 2.31 MB
Davomiyligi: 01:14
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 09-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«In love» — Kalisk ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:14, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 9-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 marta tinglangan. Bu Kaliskning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Kalisk - In love qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00