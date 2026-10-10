Saloyev - O'likdan xam foyda izlar xaromilar

Saloyev — O'likdan xam foyda izlar xaromilar
Ijrochi: Saloyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 7.08 MB
Davomiyligi: 03:51
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 10-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«O'likdan xam foyda izlar xaromilar» qo'shig'ini Saloyev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:51, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 10-oktabrda qo'shilgan.

Saloyev - O'likdan xam foyda izlar xaromilar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00