Saloyev - O'likdan xam foyda izlar xaromilar
|Ijrochi:
|Saloyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.08 MB
|Davomiyligi:
|03:51
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|10-10-2026
Qo'shiq haqida
«O'likdan xam foyda izlar xaromilar» qo'shig'ini Saloyev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:51, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 10-oktabrda qo'shilgan.
Saloyev - O'likdan xam foyda izlar xaromilar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.