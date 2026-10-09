Otabek Madrahimov - Vodiylik qiz
|Ijrochi:
|Otabek Madrahimov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.07 MB
|Davomiyligi:
|03:50
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|09-10-2026
Qo'shiq haqida
Otabek Madrahimovning «Vodiylik qiz» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:50, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 9-oktabrda qo'shilgan. Otabek Madrahimov ijrosida saytda jami 43 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Lola», «Devona», «Labingdan». Bu Otabek Madrahimovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Otabek Madrahimov - Vodiylik qiz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.