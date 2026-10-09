Otabek Madrahimov - Vodiylik qiz

Otabek Madrahimov — Vodiylik qiz
Ijrochi: Otabek Madrahimov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 7.07 MB
Davomiyligi: 03:50
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 09-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Otabek Madrahimovning «Vodiylik qiz» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:50, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 9-oktabrda qo'shilgan. Otabek Madrahimov ijrosida saytda jami 43 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Lola», «Devona», «Labingdan». Bu Otabek Madrahimovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Otabek Madrahimov - Vodiylik qiz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00