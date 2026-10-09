Doston Valiyev - Lola
|Ijrochi:
|Doston Valiyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.34 MB
|Davomiyligi:
|03:26
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|09-10-2026
Qo'shiq haqida
«Lola» qo'shig'ini Doston Valiyev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:26, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 9-oktabrda qo'shilgan. Bu Doston Valiyevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Doston Valiyev - Lola qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.