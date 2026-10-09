Zohidjon Muhammad Iso - Tunlari bedor
|Ijrochi:
|Zohidjon Muhammad Iso
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.83 MB
|Davomiyligi:
|04:15
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|09-10-2026
Qo'shiq haqida
«Tunlari bedor» — Zohidjon Muhammad Iso ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:15, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 9-oktabrda qo'shilgan.
Zohidjon Muhammad Iso - Tunlari bedor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.