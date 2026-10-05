Bunyodbek Saidov, Nasiba Abdullaeva - Bari gal

Bunyodbek Saidov, Nasiba Abdullaeva — Bari gal
Ijrochilar: Bunyodbek Saidov, Nasiba Abdullaeva
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.72 MB
Davomiyligi: 03:39
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 05-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Bari gal» — Bunyodbek Saidov va Nasiba Abdullaeva ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:39, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 5-oktabrda qo'shilgan. Bunyodbek Saidov ijrosida saytda jami 154 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Popuri», «Ustozlar termasi 5», «Ustozlar termasi 6». Bu Bunyodbek Saidovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Bunyodbek Saidov, Nasiba Abdullaeva - Bari gal qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00