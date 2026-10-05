Amirjon Narzullayev - O’ylama do’stim yorib ketamiz
|Ijrochi:
|Amirjon Narzullayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.79 MB
|Davomiyligi:
|03:41
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|05-10-2026
Qo'shiq haqida
«O’ylama do’stim yorib ketamiz» — Amirjon Narzullayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:41, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 5-oktabrda qo'shilgan. Bu Amirjon Narzullayevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Amirjon Narzullayev - O’ylama do’stim yorib ketamiz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.