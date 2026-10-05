Amirjon Narzullayev - O’ylama do’stim yorib ketamiz

Amirjon Narzullayev — O’ylama do’stim yorib ketamiz
Ijrochi: Amirjon Narzullayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.79 MB
Davomiyligi: 03:41
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 05-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«O’ylama do’stim yorib ketamiz» — Amirjon Narzullayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:41, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 5-oktabrda qo'shilgan. Bu Amirjon Narzullayevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Amirjon Narzullayev - O’ylama do’stim yorib ketamiz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00