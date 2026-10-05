Bojalar, Farruh Fazel - Habibsan
|Ijrochilar:
|Bojalar, Farruh Fazel
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.52 MB
|Davomiyligi:
|03:00
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|05-10-2026
Qo'shiq haqida
«Habibsan» — Bojalar va Farruh Fazel ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:00, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 5-oktabrda qo'shilgan. Bojalar ijrosida saytda jami 354 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Bahor kelib jiyda gullaganda», «Achchiq hayot», «Osmonda qushlar (feat. Qilichbek Madaliyev)». Bu Bojalarning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Bojalar, Farruh Fazel - Habibsan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.