Bahodir Mamajonov - Bo'ri (New version)
|Ijrochi:
|Bahodir Mamajonov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.92 MB
|Davomiyligi:
|04:18
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|06-10-2026
Qo'shiq haqida
«Bo'ri (New version)» — Bahodir Mamajonov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:18, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 6-oktabrda qo'shilgan. Bahodir Mamajonov ijrosida saytda jami 35 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Mast edim», «Qaydan bilsin», «Ichimdagi dushmanlarim».
Bahodir Mamajonov - Bo'ri (New version) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.