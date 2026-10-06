Bahodir Mamajonov - Bo'ri (New version)

Bahodir Mamajonov — Bo'ri (New version)
Ijrochi: Bahodir Mamajonov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 7.92 MB
Davomiyligi: 04:18
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 06-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Bo'ri (New version)» — Bahodir Mamajonov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:18, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 6-oktabrda qo'shilgan. Bahodir Mamajonov ijrosida saytda jami 35 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Mast edim», «Qaydan bilsin», «Ichimdagi dushmanlarim».

Bahodir Mamajonov - Bo'ri (New version) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00