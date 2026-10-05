Bunyodbek Saidov, Nasiba Abdullayeva - Bari gal
|Ijrochilar:
|Bunyodbek Saidov, Nasiba Abdullayeva
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.72 MB
|Davomiyligi:
|03:39
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|05-10-2026
Qo'shiq haqida
«Bari gal» — Bunyodbek Saidov va Nasiba Abdullayeva ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:39, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 5-oktabrda qo'shilgan. Bunyodbek Saidov ijrosida saytda jami 154 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Popuri», «Ustozlar termasi 5», «Ustozlar termasi 6». Bu Bunyodbek Saidovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Bunyodbek Saidov, Nasiba Abdullayeva - Bari gal qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.