Botir Qodirov - Oshiqman
|Ijrochi:
|Botir Qodirov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.1 MB
|Davomiyligi:
|02:46
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|05-10-2026
Qo'shiq haqida
Botir Qodirovning «Oshiqman» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:46, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 5-oktabrda qo'shilgan. Botir Qodirov ijrosida saytda jami 164 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ishq», «Sevgisi yolg'onim», «Shaxnozam». Bu Botir Qodirovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Botir Qodirov - Oshiqman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.