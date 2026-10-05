Bojalar guruhi, Farruh Fazel - Habibsan
|Ijrochilar:
|Farruh Fazel, Bojalar guruhi
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.52 MB
|Davomiyligi:
|03:00
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|05-10-2026
Qo'shiq haqida
«Habibsan» — Farruh Fazel va Bojalar guruhi ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:00, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 5-oktabrda qo'shilgan. Farruh Fazel ijrosida saytda jami 10 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Bor o'shalarga bor agar sevsa seni», «Bor», «Bor ana».
Bojalar guruhi, Farruh Fazel - Habibsan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.