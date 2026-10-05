Shaxrudiy Janoblari - Dona-dona
|Ijrochi:
|Shaxrudiy Janoblari
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.81 MB
|Davomiyligi:
|03:42
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|05-10-2026
Qo'shiq haqida
«Dona-dona» qo'shig'ini Shaxrudiy Janoblari ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:42, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 5-oktabrda qo'shilgan. Bu Shaxrudiy Janoblarining saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Shaxrudiy Janoblari - Dona-dona qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.