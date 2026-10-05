Azlar - Nima derdik
|Ijrochi:
|Azlar
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.91 MB
|Davomiyligi:
|03:45
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|05-10-2026
Qo'shiq haqida
Azlarning «Nima derdik» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:45, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 5-oktabrda qo'shilgan. Azlar ijrosida saytda jami 8 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Mening dardim», «Yuragimni tabibi», «Man-man». Bu Azlarning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Azlar - Nima derdik qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.