Azlar - Nima derdik

Azlar — Nima derdik
Ijrochi: Azlar
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.91 MB
Davomiyligi: 03:45
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 05-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Azlarning «Nima derdik» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:45, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 5-oktabrda qo'shilgan. Azlar ijrosida saytda jami 8 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Mening dardim», «Yuragimni tabibi», «Man-man». Bu Azlarning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Azlar - Nima derdik qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00