Xurmatillo Ahmedov - Sarvinozim
|Ijrochi:
|Xurmatillo Ahmedov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.16 MB
|Davomiyligi:
|03:53
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|05-10-2026
Qo'shiq haqida
«Sarvinozim» — Xurmatillo Ahmedov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:53, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 5-oktabrda qo'shilgan. Xurmatillo Ahmedov ijrosida saytda jami 10 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Yor yoringni eshitguncha yoring olsin», «Yor yor», «Yoring o`lsin». Bu Xurmatillo Ahmedovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Xurmatillo Ahmedov - Sarvinozim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.