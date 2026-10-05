Xurmatillo Ahmedov - Sarvinozim

Xurmatillo Ahmedov — Sarvinozim
Ijrochi: Xurmatillo Ahmedov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 7.16 MB
Davomiyligi: 03:53
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 05-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Sarvinozim» — Xurmatillo Ahmedov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:53, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 5-oktabrda qo'shilgan. Xurmatillo Ahmedov ijrosida saytda jami 10 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Yor yoringni eshitguncha yoring olsin», «Yor yor», «Yoring o`lsin». Bu Xurmatillo Ahmedovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Xurmatillo Ahmedov - Sarvinozim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00