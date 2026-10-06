Bahodir Mamajonov - Ana-ana (New version)
|Ijrochi:
|Bahodir Mamajonov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|8.36 MB
|Davomiyligi:
|04:32
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|06-10-2026
Qo'shiq haqida
Bahodir Mamajonovning «Ana-ana (New version)» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:32, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 6-oktabrda qo'shilgan. Bahodir Mamajonov ijrosida saytda jami 35 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Mast edim», «Qaydan bilsin», «Ichimdagi dushmanlarim».
Bahodir Mamajonov - Ana-ana (New version) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.