Eldor Usarov - Dada
|Ijrochi:
|Eldor Usarov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.73 MB
|Davomiyligi:
|03:39
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|05-10-2026
Qo'shiq haqida
«Dada» qo'shig'ini Eldor Usarov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:39, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 5-oktabrda qo'shilgan. Eldor Usarov ijrosida saytda jami 10 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Singlim», «Yaratgan egam», «Onajonim». Bu Eldor Usarovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Eldor Usarov - Dada qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.