Eldor Usarov - Dada

Eldor Usarov — Dada
Ijrochi: Eldor Usarov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.73 MB
Davomiyligi: 03:39
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 05-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Dada» qo'shig'ini Eldor Usarov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:39, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 5-oktabrda qo'shilgan. Eldor Usarov ijrosida saytda jami 10 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Singlim», «Yaratgan egam», «Onajonim». Bu Eldor Usarovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Eldor Usarov - Dada qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00