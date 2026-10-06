Bahodir Mamajonov - Sora-sora (New version)

Bahodir Mamajonov — Sora-sora (New version)
Ijrochi: Bahodir Mamajonov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 9.09 MB
Davomiyligi: 04:57
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 06-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Sora-sora (New version)» — Bahodir Mamajonov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:57, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 6-oktabrda qo'shilgan. Bahodir Mamajonov ijrosida saytda jami 35 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Mast edim», «Qaydan bilsin», «Ichimdagi dushmanlarim». Bu Bahodir Mamajonovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Bahodir Mamajonov - Sora-sora (New version) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00