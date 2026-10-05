G'ulomjon Yoqubov - Dilorom

G'ulomjon Yoqubov — Dilorom
Ijrochi: G'ulomjon Yoqubov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 11.76 MB
Davomiyligi: 06:24
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 05-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

G'ulomjon Yoqubovning «Dilorom» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 6:24, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 5-oktabrda qo'shilgan. G'ulomjon Yoqubov ijrosida saytda jami 132 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Buncha gozal», «Dodasini qizlari», «Mozoli». Bu G'ulomjon Yoqubovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

G'ulomjon Yoqubov - Dilorom qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00