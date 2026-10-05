G'ulomjon Yoqubov - Dilorom
|Ijrochi:
|G'ulomjon Yoqubov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|11.76 MB
|Davomiyligi:
|06:24
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|05-10-2026
Qo'shiq haqida
G'ulomjon Yoqubovning «Dilorom» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 6:24, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 5-oktabrda qo'shilgan. G'ulomjon Yoqubov ijrosida saytda jami 132 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Buncha gozal», «Dodasini qizlari», «Mozoli». Bu G'ulomjon Yoqubovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
G'ulomjon Yoqubov - Dilorom qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.