Октябрь 2025
248 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Muhammadaziz Ixtiyorov
Begona
04:38
Muqaddas Jo'rayeva
Ota-onam
04:43
Bobur Yusupov
Xonim
03:10
Murodjon O'lmasov
Xayr alvido
03:29
Otabek Mirzo
Jon-jon-jon
02:51
Sevinch Ismoilova
Gitarist
03:10
Jaloliddin Ahmadaliyev
Tong otguncha
03:20
Dilafruz Hayitmetova
Go'zzingdan aynonin
05:23
Akmal Nado
Расстались
03:08
Nodirabegim Kenjayeva
Tashlab ketma
03:22
E'zozxon Zoirov
Otam-onam qarimasa
02:58
Ziyoda
Ko'chalar
03:34
Ibrat Azamatov
Devana
03:12
Dilmurod Sultonov
Sog'intirib
03:34
SanJay
Bo’y Bo’y
02:16
Tolib Musofir
Hop-Hop
02:56
Aziz Yuldashev
Qoshlari qalam
03:17
Xamdam Sobirov
Ashkim
04:21
Diyorbek Raxmonov
Pand berdi
03:48
Faruz Guruhi
Bo'salar
03:26
Di Icon
Habibi
03:51
Elxushbek Toshtemirov
Desam
03:21
Yusufxon Sobirov
Senga atalgan
02:54
Ummon & J.R.B
Sevaveraman (Acostic)
04:41
Tolib To'xtasinov
Hop-Hop
02:56
Vibentia
Sayidat qalbi (Cover)
03:56
Diyorbek Abdumalikov
Bo'salar
03:26
Nodirbek Toshmatov
Boy xonim
02:29
Izzatbek Qoqonov
Bunchalar go’zalsan
03:22
Shavkat Zulfiqor
Hudo biladi
03:06
Promus
Shoshma
02:45
Sevinch Ismoilova
Pul topajak Moshin olajak
03:10
Sevinch Ismoilova
Yo'q demayman
03:10
Inabat Djumaniyazova
Joq demeymen | Жоқ демеймен
03:08
Bahrom Nazarov
Ko'rgim keladi
03:36
Xurshida Eshniyazova
Piter
03:24
Azizbek Hamidov
Shunchaki sevmadim
03:41
Botir Qodirov
Aylangiz
08:38
Botir Qodirov
Olam sanga
03:45
Yulduz Usmonova & Ернар Айдар
Барамын
02:56
Adinahonim
Surating
03:38
Muxabbat Abduraxmanova
Bilmading
04:13
Axrorbek Xursanaliyev
Yashagim keldi
03:06
Xasanboy Mirxalilov
Sinfdoshlarim
03:01
Sirojiddin Sharipov
Dale-dale
02:49
Jahongir Namozov
Naziram
02:47
G'anisher Razzoqov
Dilijon
03:46
Dildora Kunuzokova
Bevafosan
03:29
Surayyo Qosimova
G'alaba muborak
03:06
Izzatbek Holiqov
O’zimdanam kotta qizni sevib qoldim
00:36
SabBa
Yalan Deme
02:59
AYTEN RASUL
Aram Aram (Cover)
02:56
Vibentia
Supergirl (Deep house)
02:52
Firdavsbek Nurmatov
Qolib ketdi
03:41
Abror Maxmudov
Chiroyli qiz
03:14
Islombek Ro'ziboyev
Yig'lama yor
04:40
Ibrohim Utkirov
Derazadan
03:36
Akmal & Alisher
Ko'rishaylik
03:10
Ilhom A'loxonov
Metro xonimlari
03:35
Husan Rahimberdiyev
Omading bo'lmasa
03:13
Shahlo Ahmedova
Man oshiqu bemoring
00:14
Otabek Muhammadzohid
Zeboyimsan
04:55
Vibentia
Come Back to Me
03:24
Dilso'z
Devona
03:18
Sarvar Azim
Baxtim
04:09
Shokha Azimov
Jana
02:42
Muxabbat Abduraxmanova
Sen u yonda
03:03
Narzullo Norov
Do'stim
04:36
Jamshid Ximmatov
Asragin
03:53
Firdavs
Chiroylik
02:45
Faridam
Bilmay
03:10
DALIMJANOV
BARAKA
01:43
Dior
Insta barbie
02:58
Izzat Shukurov & Shoxrux
Devonangman
03:16
Shon Tog'o
Sen borsan
02:56
Anvar Nishonov
Tulkilar
03:38
Firdavs
Acha-acha
02:26
San'atxon Ermatova
Yangi mehmon
03:05
AGA
Navdasang da
02:17
Minor live
Dard
03:34
Zulayho Boyxonova
Sevaman
04:00
Yodgor Mirzajonov
Charxpalak
04:08
Dilmurod Otajonov
Saidam
03:03
Muzaffar Qurbonov
Yor-yor
03:57
Abror Tuxtasinov
Ayol
03:35
Shavkat Zulfiqor
Puling tugagandur cho'ntaging qara
03:25
Javohir Mirzo
Ayting kim sevmagan sinfdoshini
03:30
Isomiddin Nur
Kuydirding
03:54
Alisa Xasanova
Esla meni
03:18
SanJay
Musofirlar
03:04
Zardiyana
Davay-davay
02:46
Zuhriddin Sado
Ey gulbadan
03:12
Alisher Bayniyazov
Shiyedeyin
03:04
Saidjon Hoshimov
Shohimardon soylari
03:42
Dildora Niyozova
Sevmoqdasan
03:00
Ummon
To'xta (remix)
05:38
Ummon & Xon-Saroy Records
To'xta (Remix)
05:38
Sherzodbek Jonibekov
Balosan
02:51
Baxtigulxonim
Chil-Chil
03:33
Toshpo'lat Matkarimov
Sevgi
02:52
←
1
2
3
→
Главная
»
Архив по годам
»
2025
»
Октябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00