Zardiyana - Davay-davay
|Ijrochi:
|Zardiyana
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|124
|Hajmi:
|5.12 MB
|Davomiyligi:
|02:46
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|08-10-2025
Qo'shiq haqida
«Davay-davay» qo'shig'ini Zardiyana ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:46, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 8-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 124 marta tinglangan. Zardiyana ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Soginib», «Olov yonar», «Onam bilan xajga boraman».
Zardiyana - Davay-davay qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.