Zardiyana - Davay-davay

Zardiyana — Davay-davay
Ijrochi: Zardiyana
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 124
Hajmi: 5.12 MB
Davomiyligi: 02:46
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 08-10-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Davay-davay» qo'shig'ini Zardiyana ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:46, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 8-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 124 marta tinglangan. Zardiyana ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Soginib», «Olov yonar», «Onam bilan xajga boraman».

Zardiyana - Davay-davay qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00