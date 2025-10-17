Aziz Yuldashev - Qoshlari qalam
|Ijrochi:
|Aziz Yuldashev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|178
|Hajmi:
|6.06 MB
|Davomiyligi:
|03:17
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|17-10-2025
Qo'shiq haqida
«Qoshlari qalam» — Aziz Yuldashev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:17, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 17-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 178 marta tinglangan. Aziz Yuldashev ijrosida saytda jami 11 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Onam kutmoqda», «Ажаб ширин», «Birinchi marta».
Aziz Yuldashev - Qoshlari qalam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.