Izzatbek Holiqov - O’zimdanam kotta qizni sevib qoldim

Izzatbek Holiqov — O’zimdanam kotta qizni sevib qoldim
Ijrochi: Izzatbek Holiqov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 994
Hajmi: 1.15 MB
Davomiyligi: 00:36
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 12-10-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«O’zimdanam kotta qizni sevib qoldim» qo'shig'ini Izzatbek Holiqov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 0:36, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 12-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 994 marta tinglangan. Izzatbek Holiqov ijrosida saytda jami 27 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Soxta Baxt», «20 sevib qoldim 30 yoshni», «Baxti qarolar».

Izzatbek Holiqov - O’zimdanam kotta qizni sevib qoldim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00