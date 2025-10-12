Izzatbek Holiqov - O’zimdanam kotta qizni sevib qoldim
|Ijrochi:
|Izzatbek Holiqov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 994
|Hajmi:
|1.15 MB
|Davomiyligi:
|00:36
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|12-10-2025
Qo'shiq haqida
«O’zimdanam kotta qizni sevib qoldim» qo'shig'ini Izzatbek Holiqov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 0:36, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 12-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 994 marta tinglangan. Izzatbek Holiqov ijrosida saytda jami 27 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Soxta Baxt», «20 sevib qoldim 30 yoshni», «Baxti qarolar».
Izzatbek Holiqov - O’zimdanam kotta qizni sevib qoldim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.