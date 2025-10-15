Sevinch Ismoilova - Pul topajak Moshin olajak
|Ijrochi:
|Sevinch Ismoilova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|4 229
|Hajmi:
|5.84 MB
|Davomiyligi:
|03:10
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|15-10-2025
Qo'shiq haqida
Sevinch Ismoilovaning «Pul topajak Moshin olajak» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:10, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 15-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 4 229 marta tinglangan. Sevinch Ismoilova ijrosida saytda jami 77 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Qashqadaryo, Surxondaryo tomonda», «Qashqadaryo Surxondaryo», «Bo’ldi yetar».
Sevinch Ismoilova - Pul topajak Moshin olajak qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.