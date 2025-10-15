Sevinch Ismoilova - Pul topajak Moshin olajak

Sevinch Ismoilova — Pul topajak Moshin olajak
Ijrochi: Sevinch Ismoilova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 4 229
Hajmi: 5.84 MB
Davomiyligi: 03:10
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 15-10-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

Sevinch Ismoilovaning «Pul topajak Moshin olajak» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:10, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 15-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 4 229 marta tinglangan. Sevinch Ismoilova ijrosida saytda jami 77 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Qashqadaryo, Surxondaryo tomonda», «Qashqadaryo Surxondaryo», «Bo’ldi yetar».

Sevinch Ismoilova - Pul topajak Moshin olajak qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00