Inabat Djumaniyazova - Joq demeymen | Жоқ демеймен

Inabat Djumaniyazova — Joq demeymen | Жоқ демеймен
Ijrochi: Inabat Djumaniyazova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 2 475
Hajmi: 5.77 MB
Davomiyligi: 03:08
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 15-10-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Joq demeymen | Жоқ демеймен» qo'shig'ini Inabat Djumaniyazova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:08, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 15-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 475 marta tinglangan.

Inabat Djumaniyazova - Joq demeymen | Жоқ демеймен qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00