Inabat Djumaniyazova - Joq demeymen | Жоқ демеймен
|Ijrochi:
|Inabat Djumaniyazova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|2 475
|Hajmi:
|5.77 MB
|Davomiyligi:
|03:08
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|15-10-2025
Qo'shiq haqida
«Joq demeymen | Жоқ демеймен» qo'shig'ini Inabat Djumaniyazova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:08, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 15-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 475 marta tinglangan.
Inabat Djumaniyazova - Joq demeymen | Жоқ демеймен qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.