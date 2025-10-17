Tolib Musofir - Hop-Hop
|Ijrochi:
|Tolib Musofir
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|3 493
|Hajmi:
|5.4 MB
|Davomiyligi:
|02:56
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|17-10-2025
Qo'shiq haqida
Tolib Musofirning «Hop-Hop» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:56, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 17-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 493 marta tinglangan. Tolib Musofir ijrosida saytda jami 8 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Men o'sha musofir bolasi», «Oshiqlar», «Yomg'irlar».
Tolib Musofir - Hop-Hop qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.