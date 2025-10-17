Tolib Musofir - Hop-Hop

Tolib Musofir — Hop-Hop
Ijrochi: Tolib Musofir
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 3 493
Hajmi: 5.4 MB
Davomiyligi: 02:56
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 17-10-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

Tolib Musofirning «Hop-Hop» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:56, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 17-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 493 marta tinglangan. Tolib Musofir ijrosida saytda jami 8 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Men o'sha musofir bolasi», «Oshiqlar», «Yomg'irlar».

Tolib Musofir - Hop-Hop qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00