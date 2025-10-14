Xurshida Eshniyazova - Piter
|Ijrochi:
|Xurshida Eshniyazova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|207
|Hajmi:
|6.26 MB
|Davomiyligi:
|03:24
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|14-10-2025
Qo'shiq haqida
«Piter» qo'shig'ini Xurshida Eshniyazova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:24, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 14-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 207 marta tinglangan — bu Xurshida Eshniyazovaning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Xurshida Eshniyazova ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Sansiz», «Ina-ina», «O'perachi bola».
Xurshida Eshniyazova - Piter qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.