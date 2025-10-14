Xurshida Eshniyazova - Piter

Xurshida Eshniyazova — Piter
Ijrochi: Xurshida Eshniyazova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 207
Hajmi: 6.26 MB
Davomiyligi: 03:24
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 14-10-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Piter» qo'shig'ini Xurshida Eshniyazova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:24, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 14-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 207 marta tinglangan — bu Xurshida Eshniyazovaning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Xurshida Eshniyazova ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Sansiz», «Ina-ina», «O'perachi bola».

Xurshida Eshniyazova - Piter qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00