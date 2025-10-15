Sevinch Ismoilova - Yo'q demayman

Sevinch Ismoilova — Yo'q demayman
Ijrochi: Sevinch Ismoilova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 3 178
Hajmi: 5.84 MB
Davomiyligi: 03:10
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 15-10-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Yo'q demayman» — Sevinch Ismoilova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:10, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 15-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 178 marta tinglangan. Sevinch Ismoilova ijrosida saytda jami 77 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Qashqadaryo, Surxondaryo tomonda», «Qashqadaryo Surxondaryo», «Bo’ldi yetar».

Sevinch Ismoilova - Yo'q demayman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00