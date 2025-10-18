Sevinch Ismoilova - Gitarist
|Ijrochi:
|Sevinch Ismoilova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|9 760
|Hajmi:
|5.84 MB
|Davomiyligi:
|03:10
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|18-10-2025
Qo'shiq haqida
«Gitarist» qo'shig'ini Sevinch Ismoilova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:10, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 18-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 9 760 marta tinglangan. Sevinch Ismoilova ijrosida saytda jami 77 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Qashqadaryo, Surxondaryo tomonda», «Qashqadaryo Surxondaryo», «Bo’ldi yetar».
Sevinch Ismoilova - Gitarist qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.