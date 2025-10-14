Bahrom Nazarov - Ko'rgim keladi
|Ijrochi:
|Bahrom Nazarov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|583
|Hajmi:
|6.63 MB
|Davomiyligi:
|03:36
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|14-10-2025
Qo'shiq haqida
«Ko'rgim keladi» — Bahrom Nazarov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:36, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 14-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 583 marta tinglangan. Bahrom Nazarov ijrosida saytda jami 144 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Qaramading», «Nahotki», «Yomon ekanda».
Bahrom Nazarov - Ko'rgim keladi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.