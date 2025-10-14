Bahrom Nazarov - Ko'rgim keladi

Bahrom Nazarov — Ko'rgim keladi
Ijrochi: Bahrom Nazarov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 583
Hajmi: 6.63 MB
Davomiyligi: 03:36
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 14-10-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ko'rgim keladi» — Bahrom Nazarov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:36, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 14-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 583 marta tinglangan. Bahrom Nazarov ijrosida saytda jami 144 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Qaramading», «Nahotki», «Yomon ekanda».

Bahrom Nazarov - Ko'rgim keladi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00