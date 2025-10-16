Xamdam Sobirov - Ashkim

Xamdam Sobirov — Ashkim
Ijrochi: Xamdam Sobirov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 777
Hajmi: 8.01 MB
Davomiyligi: 04:21
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 16-10-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ashkim» — Xamdam Sobirov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:21, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 16-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 777 marta tinglangan. Xamdam Sobirov ijrosida saytda jami 252 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ko’zmunchog’im mani», «Tentakcham mani», «Rano (Maktabimda)».

Xamdam Sobirov - Ashkim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00