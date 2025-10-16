Xamdam Sobirov - Ashkim
|Ijrochi:
|Xamdam Sobirov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 777
|Hajmi:
|8.01 MB
|Davomiyligi:
|04:21
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|16-10-2025
Qo'shiq haqida
«Ashkim» — Xamdam Sobirov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:21, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 16-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 777 marta tinglangan. Xamdam Sobirov ijrosida saytda jami 252 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ko’zmunchog’im mani», «Tentakcham mani», «Rano (Maktabimda)».
Xamdam Sobirov - Ashkim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.