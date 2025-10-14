Azizbek Hamidov - Shunchaki sevmadim

Azizbek Hamidov — Shunchaki sevmadim
Ijrochi: Azizbek Hamidov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 216
Hajmi: 6.79 MB
Davomiyligi: 03:41
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 14-10-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

Azizbek Hamidovning «Shunchaki sevmadim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:41, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 14-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 216 marta tinglangan. Azizbek Hamidov ijrosida saytda jami 48 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Otasini yig`latganni», «Onam», «Hammasi sizni borligingiz ona».

Azizbek Hamidov - Shunchaki sevmadim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00