Azizbek Hamidov - Shunchaki sevmadim
|Ijrochi:
|Azizbek Hamidov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|216
|Hajmi:
|6.79 MB
|Davomiyligi:
|03:41
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|14-10-2025
Qo'shiq haqida
Azizbek Hamidovning «Shunchaki sevmadim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:41, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 14-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 216 marta tinglangan. Azizbek Hamidov ijrosida saytda jami 48 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Otasini yig`latganni», «Onam», «Hammasi sizni borligingiz ona».
Azizbek Hamidov - Shunchaki sevmadim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.